البيت الأبيض يؤكد ان ترامب لم يتخذ قرارًا بسحب القوات الأميركية من أفغانستان

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بسحب قوات بلاده من في أفغانستان وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن قرار البيت الأبيض يأتي بعد أسبوع من ورود تقارير عن انسحاب محتمل للقوات الأميركية من كابول.