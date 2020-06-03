أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء عن اعتقال مشتبه فيه، بعد حادث صدمت فيه سيارة مارة قرب ساحة سلون سكوير وسط العاصمة لندن.

وأكدت شرطة لندن في بيان لها إصابة شخصين جراء الحادث.