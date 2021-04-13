مصادر إيرانية تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية عباس عراقجي قوله إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

ووفق قناة "برس تي.في" فقد أعلن عراقجي أن بلاده ستبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% اعتبارا من غد.

يأتي ذلك، عقب أيام من تعرض منشأة نطنز النووية الإيرانية لهجوم، حملت طهران مسؤوليته لإسرائيل.