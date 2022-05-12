وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم في العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، عن وفاة 3 أطفال بحريق اندلع داخل منزلهم في محافظة النجف وسط البلاد وذكرت في بيان صحفي، أن "حريقا اندلع في منزل سكني في النجف الأشرف، أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة" وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق، لكن ثلاثة أطفال من ساكني المنزل توفوا بعد نقلهم إلى المستشفى".