ألمانيا وفرنسا تدعوان إيران لاحترام حق التظاهر

دعت كل من ألمانيا وفرنسا السلطات الإيرانية إلى احترام المظاهرات "المشروعة" ضد ارتفاع أسعار البنزين، وفتح حوار مع المحتجين، وقالت أولريك ديمر، المتحدثة باسم المستشارة، أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين: "يجب أن تتاح لشعب إيران الفرصة للتعبير عن استيائه من الوضع السياسي والاقتصادي، والتعبير عن آرائه بحرية وسلمية".

وأضافت المتحدثة: "على الحكومة الإيرانية الاستجابة للاحتجاجات الحالية بإبداء الاستعداد للدخول في حوار".

من جهتها، قالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها "تتابع باهتمام المظاهرات التي تشهدها عدة مدن إيرانية، وتأسف لمقتل عدد من المتظاهرين في الأيام الأخيرة"، وأكدت فرنسا على "تمسكها بحرية التعبير والحق بالتظاهر بشكل سلمي".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال احتجاجية واسعة.