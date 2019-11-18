محتجون يحرقون البنوك في إيران
آخر تحديث GMT16:53:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

محتجون يحرقون البنوك في إيران

العرب اليوم -

العرب اليوم - محتجون يحرقون البنوك في إيران

تظاهرات إيران
طهران - العرب اليوم

أقدم محتجون على إضرام النار في عدة مصارف بمدن إيرانية مختلفة، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد مؤخرا بسبب رفع أسعار البنزين، وقال مراسلنا، اليوم الاثنين، إنه تم إحراق مصرف "ملي" الحكومي في بلدة ساوة، ومصرف "مسكن" في بلدة كيانشهر، أمس الأحد، غرب طهران، كما أضرم المحتجون الإيرانيون النيران في عدة بنوك بمدينة أصفهان جنوب العاصمة، وفي محطة للوقود في مدينة كرج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية عن تعطيل الدوام في جميع المدارس بمحافظة أصفهان، وفي مدينتي شيراز وكازرون بمحافظة فارس، ومدينة كرج بمحافظة البرز، وبلدتي شهريار ورباط كريم في محافظة طهران.

وتأتي هذه الموجة من المظاهرات استمرارا لسلسلة احتجاجات واسعة لسكان المدن الإيرانية الرئيسية، جرت منذ صيف عام 2018، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغطا شديدا متواصلا من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد قطاع النفط الإيراني الذي يعتبر الممول الأساسي للميزانية الحكومية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محتجون يحرقون البنوك في إيران محتجون يحرقون البنوك في إيران



أخبار ذات صلة

GMT 13:32 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

ألمانيا وفرنسا تدعوان إيران لاحترام حق التظاهر
العرب اليوم - ألمانيا وفرنسا تدعوان إيران لاحترام حق التظاهر

GMT 13:23 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الدوريات الروسية التركية شمال شرق سوريا تواصل عملها
العرب اليوم - الدوريات الروسية التركية شمال شرق سوريا تواصل عملها

GMT 13:21 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

التحضيرات جارية لزيارة بوتين إلى مصر
العرب اليوم - التحضيرات جارية لزيارة بوتين إلى مصر

GMT 12:32 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الخارجية الفرنسية تجدد التزامها باحترام حرية التعبير وتؤكد على حق التظاهر السلمي في إيران
العرب اليوم - الخارجية الفرنسية تجدد التزامها باحترام حرية التعبير وتؤكد على حق التظاهر السلمي في إيران

GMT 09:12 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

تدريبات عسكرية إسرائيلية مفاجئة قرب الحدود مع سوريا ولبنان
العرب اليوم - تدريبات عسكرية إسرائيلية مفاجئة قرب الحدود مع سوريا ولبنان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد أن اختارت أجمل صيحات الموضة المنتظرة والموقعة بلمساتها

فيكتوريا بيكهام تفاجئ الجمهور برشاقتها في إطلالة مختلفة

واشنطن ـ رولا عيسى

مرة جديدة تفاجئنا اطلالة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham برشاقتها وجمال تنسيقها لموضة الألوان الرائجة في المواسم المقبلة، فهي السباقة في اختيار أجمل صيحات الموضة الكاجوال والفاخرة في الوقت عينه خصوصاً خلال إطلالتها الأخيرة في باريس.   من خلال رصدنا لصور إطلالات فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، لاحظي كيف اختارت أجمل صيحات الموضة المنتظرة والموقعة بلمساتها.   أتت إطلالات فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham عصرية وبعيدة كل البعد عن الكلاسيكية، فتمايلت بموضة اللون الرمادي الفاتح مع القماش المتموج والفاخر. فنسّقت التنورة الطويلة والواسعة التي لا تصل الى حدود الكاحل ذات الشقين الجانبيين والفراغات المكشوفة مع البلايزر الطويلة والرمادية التي وضعتها على كتفيها بكثير من الأنوثة، واللافت اختيار القميص البيضاء الراقية ذات الزخرفات السوداء والر...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:37 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

علامات عليك معرفتها عند شراء حقيبة "مايكل كورس" لتجنب الوقوع في فخ التقليد
العرب اليوم - علامات عليك معرفتها عند شراء حقيبة "مايكل كورس" لتجنب الوقوع في فخ التقليد

GMT 02:41 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

"طيران الإمارات" تجمع عدد من الجنسيات في "رحلة تاريخية"
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تجمع عدد من الجنسيات في "رحلة تاريخية"

GMT 02:51 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اصنعي بنفسك عازل حراري في خمس دقائق فقط باستخدام الخيط
العرب اليوم - اصنعي بنفسك عازل حراري في خمس دقائق فقط باستخدام الخيط

GMT 09:22 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

لمحة عن حياة العراقي الرّاحل عدنان الباجه جي أحد السياسيين المُخضرمين
العرب اليوم - لمحة عن حياة العراقي الرّاحل عدنان الباجه جي أحد السياسيين المُخضرمين

GMT 04:29 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

طرد مذيع بـ"راديو 710 كنيس" الأميركي بعد انتقاده ترامب
العرب اليوم - طرد مذيع بـ"راديو 710 كنيس" الأميركي بعد انتقاده ترامب

GMT 06:08 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

إليكِ أقراط الهوب بـ"المشبك" الجذاب وتصميمها الرائع لإطلالة أنيقة
العرب اليوم - إليكِ أقراط الهوب بـ"المشبك" الجذاب وتصميمها الرائع لإطلالة أنيقة

GMT 02:23 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

البوسنة تعيد بناء نفسها وتتحول إلى واحة سياحية
العرب اليوم - البوسنة تعيد بناء نفسها وتتحول إلى واحة سياحية

GMT 06:14 2019 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار جديدة لتنسيق البراويز والإطارات بأسلوب فني مميز
العرب اليوم - أفكار جديدة لتنسيق البراويز والإطارات بأسلوب فني مميز

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:26 2019 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

آبل تحذر من تعطل هواتف آيفون القديمة حال عدم تحديثها فورا
العرب اليوم - آبل تحذر من تعطل هواتف آيفون القديمة حال عدم تحديثها فورا

GMT 00:27 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أعراض مرض "الوسواس القهري"
العرب اليوم - تعرف على أعراض مرض "الوسواس القهري"

GMT 05:21 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

محمود محيي الدين يؤكد أن الركود العالمي "مسألة وقت"
العرب اليوم - محمود محيي الدين يؤكد أن الركود العالمي "مسألة وقت"

GMT 18:48 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

أبل تعاني من تباطؤ إيرادات قسم الخدمات بالشركة
العرب اليوم - أبل تعاني من تباطؤ إيرادات قسم الخدمات بالشركة

GMT 10:47 2019 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

"الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان" تنظم احتفالا بمناسبة اختتام فعاليات شهر أكتوبر الوردي
العرب اليوم - "الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان" تنظم احتفالا بمناسبة اختتام فعاليات شهر أكتوبر الوردي

GMT 17:56 2018 السبت ,10 آذار/ مارس

الجنة تحت أقدام النساء
العرب اليوم - الجنة تحت أقدام النساء

GMT 06:54 2017 الإثنين ,13 آذار/ مارس

فطيمة معلم تؤكد أن ذوق الجزائريين في الديكور مختلف
العرب اليوم - فطيمة معلم تؤكد أن ذوق الجزائريين في الديكور مختلف

GMT 22:11 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو

4 طالبات يبتكرن ورقًا "ذاتي التنظيف" في كلية العلوم
العرب اليوم - 4 طالبات يبتكرن ورقًا "ذاتي التنظيف" في كلية العلوم

GMT 18:19 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

مواليد برج القوس يتحمَّلون المسؤوليّات المُلقاة على عاتقهم
العرب اليوم - مواليد برج القوس يتحمَّلون المسؤوليّات المُلقاة على عاتقهم

GMT 03:08 2017 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبر

مصطفى قمر ومي سليم في ثلاثية غنائية رومانسية في "مدرسة الحب"
العرب اليوم - مصطفى قمر ومي سليم في ثلاثية غنائية رومانسية في "مدرسة الحب"

GMT 08:33 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

منتجع كونراد رانغالي آيلاند في جزر المالديف
العرب اليوم - منتجع كونراد رانغالي آيلاند في جزر المالديف

GMT 16:10 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

سهيلة معلم تتألق في الظهور الثاني لها خلال مهرجان "الجونة"
العرب اليوم - سهيلة معلم تتألق في الظهور الثاني لها خلال مهرجان "الجونة"

GMT 03:59 2016 الجمعة ,05 آب / أغسطس

رجل برج الأسد يعاني من عقدة الخوف من الفشل وسخرية الناس ويشتهر بغيرته على حبيبته
العرب اليوم - رجل برج الأسد يعاني من عقدة الخوف من الفشل وسخرية الناس ويشتهر بغيرته على حبيبته

GMT 02:05 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

مطعم أوليا يتربع على عرش المأكولات الشرقية في دبي
العرب اليوم - مطعم أوليا يتربع على عرش المأكولات الشرقية في دبي

GMT 06:55 2018 السبت ,05 أيار / مايو

عشر ماحيات للذنوب.. بإذن الله
العرب اليوم - عشر ماحيات للذنوب.. بإذن الله

GMT 18:50 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير

ميا خليفة تتلقى ضربة موجعة على صدرها من ثاندر روزا
العرب اليوم - ميا خليفة تتلقى ضربة موجعة على صدرها من ثاندر روزا

GMT 18:36 2016 الجمعة ,22 إبريل / نيسان

فريق "العهد" يفوز على "النجمة" ويتصدر قمة الدوري اللبناني
العرب اليوم - فريق "العهد" يفوز على "النجمة" ويتصدر قمة الدوري اللبناني

GMT 04:32 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

مطاعم محطات القطارات في أوروبا تقدّم أشهر المأكولات العالميّة
العرب اليوم - مطاعم محطات القطارات في أوروبا تقدّم أشهر المأكولات العالميّة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab