محتجون يحرقون البنوك في إيران

أقدم محتجون على إضرام النار في عدة مصارف بمدن إيرانية مختلفة، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد مؤخرا بسبب رفع أسعار البنزين، وقال مراسلنا، اليوم الاثنين، إنه تم إحراق مصرف "ملي" الحكومي في بلدة ساوة، ومصرف "مسكن" في بلدة كيانشهر، أمس الأحد، غرب طهران، كما أضرم المحتجون الإيرانيون النيران في عدة بنوك بمدينة أصفهان جنوب العاصمة، وفي محطة للوقود في مدينة كرج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية عن تعطيل الدوام في جميع المدارس بمحافظة أصفهان، وفي مدينتي شيراز وكازرون بمحافظة فارس، ومدينة كرج بمحافظة البرز، وبلدتي شهريار ورباط كريم في محافظة طهران.

وتأتي هذه الموجة من المظاهرات استمرارا لسلسلة احتجاجات واسعة لسكان المدن الإيرانية الرئيسية، جرت منذ صيف عام 2018، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغطا شديدا متواصلا من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد قطاع النفط الإيراني الذي يعتبر الممول الأساسي للميزانية الحكومية.