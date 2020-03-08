إيران تعلن إحباط هجوم في جنوب شرقي البلاد

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، عن إحباط عملية تفجير أمام مخفر للشرطة في مدينة زاهدان بجنوب شرقي إيران، وأشار التلفزيون الرسمي، إلى أن السلطات المختصة فككت عبوة ناسفة بوزن 5 كيلوغرامات أمام مخفر في مدينة زاهدان، ولفت إلى أن "عنصرين اثنين على ارتباط بجماعة إرهابية كانا يعملان على تنفيذ التفجير أمام مخفر الشرطة"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال الشخصين بعد أن أصيبا بجروح.