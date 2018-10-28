روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو

نشر الجيش الروسي، أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني "سمرقند"، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد، بما فيها مقاطعة كالينينجراد، في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا، ومواقع تمركز قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد. فقد تم نشر ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز "سمرقند".