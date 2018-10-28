روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو
آخر تحديث GMT17:13:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو

العرب اليوم -

العرب اليوم - روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو

روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو
موسكو -د ب أ

 نشر الجيش الروسي، أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني "سمرقند"، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد، بما فيها مقاطعة كالينينجراد، في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا، ومواقع تمركز قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد. فقد تم نشر ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز "سمرقند".

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو



أخبار ذات صلة

GMT 16:16 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

برشلونة يسيطر على الشوط الأول في الكلاسيكو ويتقدم على ريال مدريد بهدفي سواريز وكوتينيو
العرب اليوم - برشلونة يسيطر على الشوط الأول في الكلاسيكو ويتقدم على ريال مدريد بهدفي سواريز وكوتينيو

GMT 15:25 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

اشتباكات بين ألتراس برشلونة والشرطة الكتالونية قبل الكلاسيكو
العرب اليوم - اشتباكات بين ألتراس برشلونة والشرطة الكتالونية قبل الكلاسيكو

GMT 14:42 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أرنيستو فالفيردي يعلن التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة الكلاسيكو
العرب اليوم - أرنيستو فالفيردي يعلن التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة الكلاسيكو

GMT 20:15 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ترامب يصف المهله التي طلبتها السعوديه لاستكمال التحقيق في مقتل جمال خاسقجي بانها طويلة
العرب اليوم - ترامب يصف المهله التي طلبتها السعوديه لاستكمال التحقيق في مقتل جمال خاسقجي بانها طويلة

GMT 19:32 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

جون بولتون يؤكد ان واشنطن تريد معرفة كل تفاصيل ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي
العرب اليوم - جون بولتون يؤكد ان واشنطن تريد معرفة كل تفاصيل ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو روسيا تنشر منظومات تشويش إلكتروني على مواقع تمركز الناتو



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت سُترة حمراء وسروالًا وقميصًا أبيض وشورتًا أسود

ليلى روز ديب أنيقة خلال حضورها حفلة "V Magazine"

باريس ـ مارينا منصف

تعدّ ليلى روز ديب واحدة من الوجوه الشهيرة في عالم الموضة والأزياء، وحضرت مؤخرا حفلة الهالوين الخاص بمجلة "V Magazine"، برعاية دار الأزياء الفرنسية شانيل في مدينة الملاهي "Jane's Carousel" في بروكلين بنيويورك، ليلة الجمعة. ظهرت ابنة الممثل الشهير جوني ديب، البالغة من العمر 19 عاما، بإطلالة مثيرة تشبه أزياء السيرك، إذ كانت ترتدي سترة حمراء، وسروالا وقميصا أبيض بالإضافة إلى شورت قصير مطرز باللون الأسود اللامع. وأضافت ديب جوارب سوداء مثيرة، وانتعلت زوجا من أحذية الفخذ العالية، وأكملت إطلالتها بالقفازات الجلدية لا تختلف عن تلك التي يرتديها دائمًا مصمم شانيل كارل لاغرفيلد، وربما كانت أزياؤها تمثل مروضي النمور في السيرك حيث كانت تمسك عصا في يدها. واختارت ديب تصفيف شعرها الذهبي في تموجات أنيقة، مع المكياج الصاخب وظلال العيون الدخاني، وتظهر ديب على مجلة "V Magazine" في عددها الأحدث، إلى

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:29 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالة مميزة لـ فيكتوريا بيكهام خلال قيامها بالتسوق في سيدني
العرب اليوم - إطلالة مميزة لـ فيكتوريا بيكهام خلال قيامها بالتسوق في سيدني

GMT 03:21 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أهم المعالم السياحية المميزة في مدينة بيزا الإيطالية
العرب اليوم - أهم المعالم السياحية المميزة في مدينة بيزا الإيطالية

GMT 04:46 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

حيل ذكية لا تعرفها عن استخدام غسالة الصحون المنزلية
العرب اليوم - حيل ذكية لا تعرفها عن استخدام غسالة الصحون المنزلية

GMT 05:17 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الجبير يؤكد السعودية تمثل الرؤية المستنيرة في المنطقة
العرب اليوم - الجبير يؤكد السعودية تمثل الرؤية المستنيرة في المنطقة

GMT 01:47 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

مسؤولون بريطانيون يمنحون صحافيًّا سوريًّا تأشيرة دخول
العرب اليوم - مسؤولون بريطانيون يمنحون صحافيًّا سوريًّا تأشيرة دخول

GMT 13:37 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

سكوت يتعاون مع لإخراج قطع أنيقة بأقل تكلفة مُمكنة H & M
العرب اليوم - سكوت يتعاون مع لإخراج قطع أنيقة بأقل تكلفة مُمكنة H & M

GMT 03:19 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل فنادق جليدية في العالم لقضاء شهرعسل ممتع
العرب اليوم - أفضل فنادق جليدية في العالم لقضاء شهرعسل ممتع

GMT 03:46 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الرياض تستعد لانطلاق معرض "انديكس" الدولي للديكور
العرب اليوم - الرياض تستعد لانطلاق معرض "انديكس" الدولي للديكور

GMT 02:17 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

شينزو آبي يصف العلاقات مع بكين بأنها عند نقطة تحول تاريخية
العرب اليوم - شينزو آبي يصف العلاقات مع بكين بأنها عند نقطة تحول تاريخية

GMT 05:44 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

"فيسبوك" تحذف أكثر مِن 80 صفحة "مُرتبطة بإيران"
العرب اليوم - "فيسبوك" تحذف أكثر مِن 80 صفحة "مُرتبطة بإيران"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:35 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

المدعي العام السعودي يعلن أن حادثة قتل الصحافي جمال خاشقجي كانت "متعمدة"
العرب اليوم - المدعي العام السعودي يعلن أن حادثة قتل الصحافي جمال خاشقجي كانت "متعمدة"

GMT 16:29 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

الأبنوس
العرب اليوم - الأبنوس

GMT 08:30 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

أفكار و مفاجأت لعيد ميلاد زوجك لن ينساها
العرب اليوم - أفكار و مفاجأت لعيد ميلاد زوجك لن ينساها

GMT 07:14 2015 الجمعة ,07 آب / أغسطس

"بورتريه غاليري" يرصد علاقة الصداقة بين بيكاسو وميلي ميلر
العرب اليوم - "بورتريه غاليري" يرصد علاقة الصداقة بين بيكاسو وميلي ميلر

GMT 05:57 2016 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

علماء يتوصلون إلى علاج لقرحة الساق التي يصعب شفائها
العرب اليوم - علماء يتوصلون إلى علاج لقرحة الساق التي يصعب شفائها

GMT 01:49 2014 الأربعاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

وضع التاج أعلى رابطة حجاب العروس يعطي أناقة بلا حدود
العرب اليوم - وضع التاج أعلى رابطة حجاب العروس يعطي أناقة بلا حدود

GMT 02:46 2017 السبت ,21 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن تناول الفطر يساعد على خسارة الوزن
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن تناول الفطر يساعد على خسارة الوزن

GMT 02:27 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

زوجة مغني راب روسي تظهر عارية تمامًا في إعلان
العرب اليوم - زوجة مغني راب روسي تظهر عارية تمامًا في إعلان

GMT 03:44 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

انتحار فتاتين إيرانيتين في تحدي "لعبة الحوت الأزرق" في أصفهان
العرب اليوم - انتحار فتاتين إيرانيتين في تحدي "لعبة الحوت الأزرق" في أصفهان

GMT 02:20 2017 السبت ,25 شباط / فبراير

أنثى سمك الجلكي تتزاوج 100 مرة مع الذكور من أجل التكاثر
العرب اليوم - أنثى سمك الجلكي تتزاوج 100 مرة مع الذكور من أجل التكاثر

GMT 04:42 2017 الثلاثاء ,21 آذار/ مارس

سامسونغ تكشف عن تطبيقها الصوتي الجديد "بيكس باي"
العرب اليوم - سامسونغ تكشف عن تطبيقها الصوتي الجديد "بيكس باي"

GMT 03:24 2015 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

أحذية منتصف الساق النسائية تسيطر على موديلات شتاء 2016
العرب اليوم - أحذية منتصف الساق النسائية تسيطر على موديلات شتاء 2016

GMT 02:47 2013 الإثنين ,11 شباط / فبراير

كيت أبتون مثيرة وهي عارية الصدر على غلاف مجلة Illustrated الرياضية
العرب اليوم - كيت أبتون مثيرة وهي عارية الصدر على غلاف مجلة Illustrated الرياضية

GMT 01:01 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

هنا شيحة تعرب عن سعادتها بنجاح "الطوفان"
العرب اليوم - هنا شيحة تعرب عن سعادتها بنجاح "الطوفان"

GMT 03:22 2015 الإثنين ,27 تموز / يوليو

أضخم كلب في العالم يظهر حنانًا غير مسبوق لصغاره الثمانية
العرب اليوم - أضخم كلب في العالم يظهر حنانًا غير مسبوق لصغاره الثمانية

GMT 11:38 2016 الأحد ,15 أيار / مايو

الأزرق الفاتح في دهان الجدران أناقة مميزة تزيد من جمالية البيت
العرب اليوم - الأزرق الفاتح في دهان الجدران أناقة مميزة تزيد من جمالية البيت

GMT 15:53 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبر

زوجة وعشيقها يُمزّقان "أبوالعيال" بـ30 طعنة مُتفرِّقة في إمبابة
العرب اليوم - زوجة وعشيقها يُمزّقان "أبوالعيال" بـ30 طعنة مُتفرِّقة في إمبابة

GMT 03:40 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

الممثلة ترانه عليدوستي تثير الجدل بسبب وشم نسوي على ذراعها
العرب اليوم - الممثلة ترانه عليدوستي تثير الجدل بسبب وشم نسوي على ذراعها

GMT 08:38 2016 الأربعاء ,14 أيلول / سبتمبر

إيجابيات وسلبيات هاتف آبل الجديد "آيفون 7" و"7 بلس" بعد أيام من إطلاقه
العرب اليوم - إيجابيات وسلبيات هاتف آبل الجديد "آيفون 7" و"7 بلس" بعد أيام من إطلاقه

GMT 21:10 2017 السبت ,21 تشرين الأول / أكتوبر

نشطاء "الفيسبوك" يؤكدون أن "فتاة المول" على علاقة قديمة بالمتهم
العرب اليوم - نشطاء "الفيسبوك" يؤكدون أن "فتاة المول" على علاقة قديمة بالمتهم

GMT 10:57 2014 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الكونتيسة صوفي تباهي دوقة كامبردج كيت ميدلتون على أعتاب الـ50 عامًا
العرب اليوم - الكونتيسة صوفي تباهي دوقة كامبردج كيت ميدلتون على أعتاب الـ50 عامًا

GMT 16:06 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

بحث تعزيز التعاون بين موريتانيا والجزائر في المجال الثقافي
العرب اليوم - بحث تعزيز التعاون بين موريتانيا والجزائر في المجال الثقافي

GMT 23:00 2017 الإثنين ,28 آب / أغسطس

الكرفس والليمون لعلاج مرضى "السكري"
العرب اليوم - الكرفس والليمون لعلاج مرضى "السكري"

GMT 11:27 2017 الأحد ,16 تموز / يوليو

تعرف على شكل بطلة كليب "ركبني المرجيحة" دون مكياج
العرب اليوم - تعرف على شكل بطلة كليب "ركبني المرجيحة" دون مكياج

GMT 18:36 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس

العالم ينتظر الجونة السينمائي
العرب اليوم - العالم ينتظر الجونة السينمائي

GMT 16:57 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو

"جاموس بري" ينتقم لصديقة ويقتل صيادًا في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - "جاموس بري" ينتقم لصديقة ويقتل صيادًا في جنوب أفريقيا

GMT 19:39 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

انطلاق فعاليات بطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية
العرب اليوم - انطلاق فعاليات بطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية

GMT 16:32 2018 الأربعاء ,28 آذار/ مارس

الإمارات تطرد شابًا وفتاة بسبب "صور عارية" على واتساب
العرب اليوم - الإمارات تطرد شابًا وفتاة بسبب "صور عارية" على واتساب
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab