أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 784 حالة.

وقال ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في موريتانيا: إنه تم اكتشاف عدد الإصابات الجديدة إثر القيام بإجراء 320 تحليلاً مخبريًا، لافتًا إلى تسجيل 8 حالات شفاء من الوباء ليصل العدد الإجمالي إلى 65 حالة ، فيما تم تسجيل 3 وفيات جدد ليرتفع عدد الأشخاص المتوفين بالفيروس إلى 39 حالة وفاة .