تعزيزات أمنية إضافية تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام

وصلت تعزيزات أمنية إضافية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام ، وكانت قد أندلعت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن التونسية في شارع الحبيب بورقيبة .