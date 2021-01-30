تعزيزات أمنية إضافية تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام
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تعزيزات أمنية إضافية تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام

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العرب اليوم - تعزيزات أمنية إضافية تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام

تونس
تونس - العرب اليوم

وصلت تعزيزات أمنية إضافية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام ، وكانت قد أندلعت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن التونسية في شارع الحبيب بورقيبة .

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تعزيزات أمنية إضافية تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام تعزيزات أمنية إضافية تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس والمتظاهرون يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام



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