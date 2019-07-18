نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من الراحل محمد مرسي

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الراحل محمد مرسي، وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة، وأنواط في الدولة.

وأوضحت الدعوى أن تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمحمد مرسي، وحولتها إلى مجلس الدولة للاختصاص.