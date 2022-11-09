مقتل 20 شخصاً بقصف استهدف شاحنات عراقية دخلت سوريا

ذكرت مصادر أمنية في العراق، اليوم الأربعاء، أن قصفا جويا استهدف مجموعة شاحنات نفط عراقية متجهة إلى العمق السوري، وتسبب بسقوط 20 قتيلا.

وقالت المصادر إن الشاحنات خرجت بموافقات رسمية من الأراضي العراقية، وأن شاحنتين تعرضتا للقصف من أصل 23 شاحنة في منطقة البوكمال بالجانب السوري.

وأضافت إن حوالي 20 شخصا قتلوا بالقصف بينهم عناصر من حرس الحدود العراقي.