ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد إلى 3 وأكثر من 100 جريح
آخر تحديث GMT18:55:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد إلى 3 وأكثر من 100 جريح

العرب اليوم -

العرب اليوم - ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد إلى 3 وأكثر من 100 جريح

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد إلى 3 وأكثر من 100 جريح
بغداد - العرب اليوم

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد إلى 3 وأكثر من 100 جريح.

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد إلى 3 وأكثر من 100 جريح ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد إلى 3 وأكثر من 100 جريح



أخبار ذات صلة

GMT 16:03 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن إطلاق نار على مسجد في جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه به
العرب اليوم - وكالة الأنباء الفرنسية تعلن إطلاق نار على مسجد في جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه به

GMT 13:38 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

تراجع حدة احتجاجات لبنان وحراك سياسي لافت
العرب اليوم - تراجع حدة احتجاجات لبنان وحراك سياسي لافت

GMT 13:24 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الجيش السوري ينتشر على امتداد 90 كم على الحدود السورية التركية
العرب اليوم - الجيش السوري ينتشر على امتداد 90 كم على الحدود السورية التركية

GMT 11:55 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل عسكري تركي ثان بهجوم كردي في سوريه
العرب اليوم - مقتل عسكري تركي ثان بهجوم كردي في سوريه

GMT 10:58 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

غانتس ونتنياهو يفشلان في مشاورات تشكيل الحكومة
العرب اليوم - غانتس ونتنياهو يفشلان في مشاورات تشكيل الحكومة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدت الشعر القصير المنسدل وأطلت بماكياج عيون سموكي

أحلام وسميرة سعيد تشعلان "ذا فويس" بإطلالتيهما

بيروت ـ فادي سماحه

في أولى حلقات المواجهة في برنامج "ذا فويس" تألقت النجمتان أحلام وسميرة سعيدة بإطلالتين أنيقتين، كل واحدة بأسلوبها الخاص والمميّز. أحلام أطلّت باللون الزهري الفاتح، فخطفت الأنظار بفستان ميدي من تصميم الكسندر ماكوين Alexander Mcqueen يبلغ ثمنه قرابة الـ2000 دولار اميركي. الجزء العلوي من الفستان تميّز بقصة الـV neck مع الأكمام الطويلة التي تقفل بالازرار عند الطرف كالقميص، وجاء الفستان مزموماً عند الخصر ليحدد قوامها، أما التنورة فجاءت بقصة الدرابيه عند البطن والطرف. وأكملت احلام اللوك ببلايزر بنقشة الكارو باللونين الأبيض والأسود. وما ميّز إطلالة أحلام أيضاً هو الحذاء الزهري مع لمسة روك باللوك الفضي كسرت فيها نمطية اللوك. كما تزيّنت بمجوهرات ماسية أنيقة من القلادة الطويلة الى الخواتم التي زيّنت أصابعها.ومن الناحية الجمالية، اعتمد...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:24 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أحدث صيحات شنط ربيع وصيف 2020 من أسبوع الموضة في ميلان
العرب اليوم - أحدث صيحات شنط ربيع وصيف 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

GMT 04:37 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

مجموعة من الوجهات الأوروبية الراقية لعطلات شتوية رائعة
العرب اليوم - مجموعة من الوجهات الأوروبية الراقية لعطلات شتوية رائعة

GMT 02:30 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار مُذهلة لـ"ثيم زفاف" برونزي أنيق وفخم بطابع رومانسي
العرب اليوم - أفكار مُذهلة لـ"ثيم زفاف" برونزي أنيق وفخم بطابع رومانسي

GMT 18:06 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن عملية منسقة بين مخابرات قوات سورية والجيش الأميركي
العرب اليوم - الكشف عن عملية منسقة بين مخابرات قوات سورية والجيش الأميركي

GMT 05:20 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

" قرادحي" يتراجع عن تصريحاته ضد ريهام سعيد بعد إساءتها لمرضى السمنة
العرب اليوم - " قرادحي" يتراجع عن تصريحاته ضد ريهام سعيد بعد إساءتها لمرضى السمنة

GMT 02:51 2019 الأحد ,27 تشرين الأول / أكتوبر

مجموعة "فندي" لربيع 2020 مستوحاة من حقبة السبعينيات
العرب اليوم - مجموعة "فندي" لربيع 2020 مستوحاة من حقبة السبعينيات

GMT 01:29 2019 الأحد ,27 تشرين الأول / أكتوبر

10 نشاطات في تولوز منها زيارة "قصر الكابيتول"
العرب اليوم - 10 نشاطات في تولوز منها زيارة "قصر الكابيتول"

GMT 01:44 2019 الأحد ,27 تشرين الأول / أكتوبر

8 أفكار ديكور لاستغلال المساحة أسفل السلالم من بينها بناء الأدراج
العرب اليوم - 8 أفكار ديكور لاستغلال المساحة أسفل السلالم من بينها بناء الأدراج

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:33 2019 الإثنين ,14 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية
العرب اليوم - السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

GMT 07:23 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

أجمل تسريحات شعر لإطلالة ساحرة لعروس شتاء 2018
العرب اليوم - أجمل تسريحات شعر لإطلالة ساحرة لعروس شتاء 2018

GMT 14:48 2015 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل تستضيف لقاءً مفتوحًا
العرب اليوم - كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل تستضيف لقاءً مفتوحًا

GMT 23:51 2016 الأربعاء ,20 إبريل / نيسان

منى زكي تهنئ دنيا سمير غانم بنجاح "حكاية واحدة"
العرب اليوم - منى زكي تهنئ دنيا سمير غانم بنجاح "حكاية واحدة"

GMT 03:23 2017 الأربعاء ,01 شباط / فبراير

جهاز يشبه الدونات يضع الطاقة المنصهرة في شبكة بحلول 2030
العرب اليوم - جهاز يشبه الدونات يضع الطاقة المنصهرة في شبكة بحلول 2030

GMT 05:35 2014 الأربعاء ,10 كانون الأول / ديسمبر

الفوانيس تحف راقية تستخدم في الديكور وتزيين المنزل
العرب اليوم - الفوانيس تحف راقية تستخدم في الديكور وتزيين المنزل

GMT 05:39 2017 الخميس ,18 أيار / مايو

مجموعة "عبد الرحمن الحلافي العقارية" تدعو الراغبين في الشراء إلى تسجيل طلباتهم
العرب اليوم - مجموعة "عبد الرحمن الحلافي العقارية" تدعو الراغبين في الشراء إلى تسجيل طلباتهم

GMT 19:13 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيو

وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
العرب اليوم - وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

GMT 06:28 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على موديلات "باركيه" خشب رائعة لديكور المنزل
العرب اليوم - تعرفي على موديلات "باركيه" خشب رائعة لديكور المنزل

GMT 00:58 2018 الثلاثاء ,03 تموز / يوليو

توجو تطلق رسميًا سياسة جديدة للطاقة معتمدة بشكل خاص على الطاقات المتجددة
العرب اليوم - توجو تطلق رسميًا سياسة جديدة للطاقة معتمدة بشكل خاص على الطاقات المتجددة

GMT 15:50 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

تعرف على سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري الإثنين
العرب اليوم - تعرف على سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري الإثنين

GMT 15:21 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

​منتخب الجمباز يُشارك ببطولة بلوفديف الدولية في بلغاريا
العرب اليوم - ​منتخب الجمباز يُشارك ببطولة بلوفديف الدولية في بلغاريا

GMT 10:44 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

التوازن الداخلي
العرب اليوم - التوازن الداخلي

GMT 06:49 2017 الخميس ,28 أيلول / سبتمبر

عارضة الأزياء الأسترالية أدوت أكيش تتألق في "سانت لوران"
العرب اليوم - عارضة الأزياء الأسترالية أدوت أكيش تتألق في "سانت لوران"

GMT 12:51 2017 الجمعة ,14 إبريل / نيسان

مزيج من الألوان والأشكال والتطريزات في الديكور البوهيمي
العرب اليوم - مزيج من الألوان والأشكال والتطريزات في الديكور البوهيمي

GMT 07:29 2017 الأربعاء ,10 أيار / مايو

وفاء الكيلاني تُعلن زواجها رسميًا من الفنان تيم الحسن
العرب اليوم - وفاء الكيلاني تُعلن زواجها رسميًا من الفنان تيم الحسن

GMT 06:29 2017 السبت ,01 إبريل / نيسان

بريسيلا تشان تستحوذ على جائزة "الرؤية" لعام 2017 في كاليفورنيا
العرب اليوم - بريسيلا تشان تستحوذ على جائزة "الرؤية" لعام 2017 في كاليفورنيا

GMT 10:45 2016 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

طوني عيسى ويوسف الخال أبطال في مسلسلات البيئة الشامية لأول مرة
العرب اليوم - طوني عيسى ويوسف الخال أبطال في مسلسلات البيئة الشامية لأول مرة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab