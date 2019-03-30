استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة يوم الأرض

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، السبت، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة ليرتفع عدد ضحايا مسيرة العودة اليوم إلى قتيلين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن 30 فلسطينيا على الأقل أصيبوا بنيران إسرائيلية خلال مسيرة العودة في غزة منهم 4 بالرصاص الحي.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن 20 ألف فلسطيني على الأقل شاركوا في المسيرة بالقرب من السياج العازل.

وهددت حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاومة بقلب المعادلة إذا لم تلتزم إسرائيل بالهدنة التي ترعاها مصر.