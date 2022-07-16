الجيش الأميركي يُخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق
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الجيش الأميركي يُخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق

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العرب اليوم - الجيش الأميركي يُخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق

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بغداد - العرب اليوم

 قالت مصادرنا، إن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت، صهاريج محملة بالنفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية من الجزيرة السورية باتجاه الأراضي العراقية".  ونقل عن مصادر محلية من ريف منطقة رميلان الغنية بالنفط في أقصى شمال شرق سوريا، أنها "توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للاحتلال".

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الجيش الأميركي يُخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق الجيش الأميركي يُخرج صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق



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