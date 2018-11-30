مقتل أكثر من 30 مدنيًا في غارات للتحالف الدولي في سورية

لقى أكثر من 30 مدنيا مصرعهم اليوم /الجمعة/ جراء قصف جوى شنه طيران التحالف الدولي على قرية الشعفة بريف دير الزور بسورية .

و قصف طيران التحالف الدولي, الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي, منازل الأهالي في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي; ما تسبب في مقتل أكثر من 30 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.

ويذكر ان حصيلة القتلى قابلة للارتفاع نتيجة لحجم الدمار الذي خلفه طيران التحالف الدولي في منازل وممتلكات أهالي القرية .

وتطالب سورية - عبر رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن - بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات التي يرتكبها طيران التحالف الدولي واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.