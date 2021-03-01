حظر جزئي جديد في سلطنة عمان لأسبوعين لمواجهة كورونا

أعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان، الاثنين، أن السلطات المعنية قررت إغلاق كل الأنشطة التجارية من 8 مساءً إلى 5 صباحاً، في الفترة من 4 إلى 20 مارس الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، أعلن الخميس الماضي، أن الوضع الوبائي في السلطنة "مقلق"، مشيراً إلى استمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة في المحافظات كافة حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.