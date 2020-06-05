ماليزيا تسجل 19 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 8266.

وأبلغت وزارة الصحة الماليزية عن أول وفاة في أسبوعين مما يرفع عدد الوفيات إلى 116.

وكشف رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين النقاب، في وقت سابق عن برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار في محاولة لإعادة إنعاش الصناعات التي تضررت بشدة جراء الجائحة.