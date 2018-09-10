التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن
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التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن

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العرب اليوم - التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن

التحالف العربي
صنعاء _ العرب اليوم

التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن

 

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التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن



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التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حريب القراميش داخل اليمن



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خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي

جوليا روبرتس تتألق بفستان أسود طويل

تورنتو ـ سمير اليحياوي

أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر  50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي

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