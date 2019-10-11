العدوان التركي يواصل هجماته على مدينة رأس العين في ريف
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العدوان التركي يواصل هجماته على مدينة رأس العين في ريف

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العرب اليوم - العدوان التركي يواصل هجماته على مدينة رأس العين في ريف

الاوضاع في سورية
دمشق - العرب اليوم

يواصل العدوان التركي اليوم عملياته بالطيران الحربي وسلاح المدفعية على مدينة رأس العين في ريف الحسكة، وأفاد مراسل سانا في الحسكة بوقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين ميليشيا “قسد” والقوات التركية.

وقام العدوان التركي بالتعدي أمس على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة واحتل تل حلف وتوغل في قريتي علوك وكتشو في محيط مدينة رأس العين والمنطقة الصناعية في المدينة بالتوازي مع استهداف العديد من القرى والبلدات بريفي المحافظتين مركزًا على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء.

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العدوان التركي يواصل هجماته على مدينة رأس العين في ريف العدوان التركي يواصل هجماته على مدينة رأس العين في ريف



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