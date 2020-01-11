الأسد يبعث برقية تعزية بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

بعث الرئيس السوري، بشار الأسد، برقية تعزية لسلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، وجاء في برقية التعزية،:"باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى أفراد عائلتكم وإلى عموم الشعب العماني الشقيق، بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل، سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان".

وأضافت البرقية: "لقد قاد الفقيد الراحل سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق".

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما. وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه، وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.