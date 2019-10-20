الآليات الأميركية تترك أكبر قواعدها في سوريا

انسحبت القوات الأميركية، الأحد، من أكبر قواعدها العسكرية في شمالي سوريا، تنفيذا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وفق مراسل "فرانس برس" وصور بثتها الوكالة.