الخارجية السويسرية تؤكد تبادل واشنطن وطهران رسائل عبر سفيرها في إيران حول اغتيال سليماني

أكدت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الجمعة، تبادل الولايات المتحدة وإيران رسائل عبر سفيرها في طهران حول اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد.