أول رد فعل يصدر من طهران عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني

توعد القادة والمسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة بتدفيعها ثمنا باهظا لاغتيالها قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما اعتبر بعضهم أن الرد الإيراني لا يتطلب "حربا إقليمية".



ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اغتيال سليماني بأنه "عمل عدائي ومصيبة كبرى"، مؤكدا أنه "سيزيد من عزم إيران وصمودها في مواجهة الغطرسة الأمريكية للدفاع عن القيم الإسلامية"، وأن "الانتقام من الولايات المتحدة سيتم دون مواربة".



من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن "إيران لن تتسامح في دماء أبنائها الأبطال بمن فيهم قاسم سليماني"، بينما أشار حسين نقوي حسيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، إلى أن الانتقام على اغتيال سليماني "لا يحتاج إلى حرب إقليمية" وأن الولايات المتحدة "ستدفع ثمنا باهظا على ارتكابها هذه الجريمة".



وزير الدفاع أمير حاتمي:



اغتيال سليماني جريمة فظيعة ودليل قاطع على دعم أمريكا للإرهاب في العراق والمنطقة

سننتقم لدماء قاسم سليماني من جميع المسؤولين على جريمة الاغتيال ومنفذيها.



قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي:



اغتيال قاسم سليماني عمل إرهابي أمريكي لن يمر من دون رد

اغتيال قاسم سليماني دليل على طبيعة إرهاب الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية

اغتيال سليماني جريمة إرهابية ستضاعف من قوة جبهة المقاومة أكثر من أي وقت مضى

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي:



اغتيال قاسم سليماني جريمة إرهابية ستدفع أمريكا وأنصارها ثمنها

اغتيال قاسم سليماني سيبث روحا جديدة في محور المقاومة



رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي: الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون بأقسى طريقة ممكنة.



وقتل سليماني بضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته في محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.