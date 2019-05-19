تفجير يستهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن تفجيرا استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة قرب القاهرة.

وأفادت مصادر طبية لـ "RT" بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصا، فيما أوضحت وكالة "رويترز" أن معظم الجرحى من الأجانب.

ولم تصدر السلطات المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على الانفجار.