أول تعليق من فيتنام على مقتل وإصابة عدد من مواطنيها بحادث إرهابي في مصر

علقت وزارة الخارجية الفيتنامية على انفجار المريوطية الذي وقع في محافظة الجيزة جنوبي مصر، أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 3 من مواطني فيتنام ومرشدهم السياحي المصري.

أعرب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فام بينه مينه، عن حزنه، وغرد عبر موقع "تويتر"، قائلا: "شعرت بالحزن العميق لمعرفة أن 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري فقدوا حياتهم وأصيب كثيرون بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في حافلتهم" ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفيتنامية تتابع مع عائلات الضحايا تطورات الحادث وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

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