الكرملين يعلن تحرك بريطانيا لتعزيز ترسانتها النووية سيضر بالاستقرار الدولي

قال الكرملين، اليوم (الأربعاء)، إنه يأسف لاتخاذ بريطانيا قراراً بتعزيز ترسانتها النووية، مضيفاً أن هذه الخطوة ستضر بالاستقرار الدولي. وقررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نُشرت أمس (الثلاثاء). كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،

قد قال، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا ستزيد مخزونها من الرؤوس النووية بأكثر من 40 في المائة لضمان أمنها في بيئة عالمية متزايدة الخطورة وفي ظل مواجهتها تهديدات تكنولوجية جديدة. وفي وقت سابق اليوم، وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطط البريطانية بأنها ضربة خطيرة لمفهوم الحد من التسلح. ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى موسكو القول إنها ستضع تحرك لندن في الحسبان عند العمل على وضع خططها العسكرية، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.