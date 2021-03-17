موسكو تندد بقرار بريطانيا تعزيز ترسانتها النووية

أعرب الكرملين، اليوم الأربعاء، عن أسفه لقرار المملكة المتحدة تعزيز ترسانتها النووية بعد أن كشفت خطة لزيادة مخزونها من 180 رأسا حربيا إلى 260 بحلول نهاية العقد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «نأسف بشدة لأن المملكة المتحدة اختارت هذا الطريق لزيادة الرؤوس الحربية النووية. هذا القرار يضر بالاستقرار الدولي والأمن الاستراتيجي»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد كتب في مقدمة مراجعة للسياسة الاستراتيجية: «أظهر التاريخ أن المجتمعات الديموقراطية هي أقوى داعم لنظام دولي منفتح وقادر على الصمود. لكي نكون منفتحين، يجب أن نكون أيضًا في أمان». وهذا يتطلب حسب قوله تعزيز البرنامج النووي البريطاني.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور الوقت يجب أن نحافظ على حد أدنى وموثوق من الردع لأنه الضمان النهائي وبوليصة التأمين الأهم ضد أسوأ التهديدات من دول معادية».