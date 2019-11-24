فوز اللائحة المدعومة من الأحزاب مع بعض المستقلين في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين مع خرق واحد من اللائحة المدعومة من الكتائب والمجتمع المدني
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فوز اللائحة المدعومة من الأحزاب مع بعض المستقلين في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين مع خرق واحد من اللائحة المدعومة من "الكتائب" والمجتمع المدني

العرب اليوم -

العرب اليوم - فوز اللائحة المدعومة من الأحزاب مع بعض المستقلين في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين مع خرق واحد من اللائحة المدعومة من "الكتائب" والمجتمع المدني

انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين
بيروت - العرب اليوم

فوز اللائحة المدعومة من الأحزاب مع بعض المستقلين في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين مع خرق واحد من اللائحة المدعومة من "الكتائب" والمجتمع المدني.

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فوز اللائحة المدعومة من الأحزاب مع بعض المستقلين في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين مع خرق واحد من اللائحة المدعومة من الكتائب والمجتمع المدني فوز اللائحة المدعومة من الأحزاب مع بعض المستقلين في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين مع خرق واحد من اللائحة المدعومة من الكتائب والمجتمع المدني



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