لافروف يؤكد أن اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب ليس عائقا أمام مواصلة العملية الخاصة وتدمير الأهداف العسكرية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اتفاق اسطنبول بشأن إخراج الحبوب الأوكرانية، لا يعيق العملية الروسية الخاصة، كما أنه ليس عائقا أمام تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية.