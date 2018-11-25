فرنسا تدين استخدام الكيميائي في حلب و"ليس لدينا معلومات كافية للتعليق"

أعلنت فرنسا موقفها من القصف الذي قام به الإرهابيون، مساء أمس السبت 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، على أحياء في مدينة حلب السكنية واستخدموا فيه مواد كيميائية ضد المدنيين.