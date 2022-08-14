الكتلة الصدرية في العراق ترفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث وتطالب بحل البرلمان

رفع أمين عام الكتلة الصدرية في العراق، نصار الربيعي، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث وطالب بحل مجلس النواب وأظهرت الوثيقة، رفع الربيعي دعوى ضد رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان كما طالب بحل مجلس النواب العراقي بسبب "وجود مخالفات دستورية".