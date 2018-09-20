رئيسة الوزراء البريطانية تعقد مباحثات ثنائية مع نظيرها الآيرلندي

عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم على هامش إجتماعات القمة الأوروبية في النمسا مباحثات ثنائية مع نظيرها الآيرلندي ليو فاردكار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة الى مناقشة الموضوعات المتعلقة بمفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.