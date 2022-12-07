إصابة 155 شخصًا في حادث تصادم قطارين شمال شرق إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم، إصابة 155 شخصًا إثر تصادم قطارين في محطة «مونتكادا إي ريكساك مانريسا» بمدينة برشلونة شمال شرقي البلاد.

وحسب «سبوتنيك»، فقد أكدت فرق الحماية المدنية أن تصادم قطارين في محطة «مونتكادا إي ريكساك» الكنالونية، أسفر عن إصابة 155 راكبًا أغلبهم بجروح طفيفة.