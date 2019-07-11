سقط 4 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الخميس، وذلك وفقا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

ومن المنتظر مزيد من التفاصيل حول الحادث ومرتكبيه خلال الساعات المقبلة.