4 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية
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4 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية

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العرب اليوم - 4 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية

انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية -صورة أرشيفية
طرابلس - العرب اليوم

سقط 4 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الخميس، وذلك وفقا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

ومن المنتظر مزيد من التفاصيل حول الحادث ومرتكبيه خلال الساعات المقبلة.

 

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4 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية 4 قتلى وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية



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