إسقاط طائرة تركية مسيرة في سماء بلدة المالكية بشمال شرق سورية
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إسقاط طائرة تركية مسيرة في سماء بلدة المالكية بشمال شرق سورية

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العرب اليوم - إسقاط طائرة تركية مسيرة في سماء بلدة المالكية بشمال شرق سورية

طائرة مسيرة
دمشق - العرب اليوم

أفادت قناة سكاى نيوز عربي، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بتمكن قوات سوريا الديمقراطية من إسقاط طائرة تركية مسيرة في سماء بلدة المالكية بشمال شرق سوريا، يذكر أن تركيا بدأت عملية عسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا أمس الأربعاء بعد أيام من انسحاب قوات أميركية من المنطقة.

وكانت تركيا تستعد لدخول شمال شرق سوريا منذ أن بدأت القوات الأميركية، التي كانت تقاتل مع قوات بقيادة كردية ضد تنظيم داعش، الانسحاب في تحول سياسي مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكشف العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي كريس فان هولن، الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكل صارم إذا لم تسحب قواتها من سوريا.

ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما يستهدف أيضاً قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادة من ترامب ولكنّه اتخذ موقفاً معارضاً له في ما يخص الهجوم التركي.

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إسقاط طائرة تركية مسيرة في سماء بلدة المالكية بشمال شرق سورية إسقاط طائرة تركية مسيرة في سماء بلدة المالكية بشمال شرق سورية



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