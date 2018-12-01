طيران التحالف العربي يستهدف عربتين عسكريتين لمليشيا الحوثي جنوب الكبار بجبهة الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن مما أدت إلى ما ادى الى تدميرهما ومقتل كل من كان على متنهن