البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي
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البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي

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العرب اليوم - البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي

مجلس النواب العراقي
بغداد _ العرب اليوم

أكد مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أن المجلس بدأ منذ قليل التصويت على وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

نقلًا عن سبوتنيك  

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البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي



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البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي



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