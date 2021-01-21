أعربت الخارجية الصينية عن قلق بلادها حيال إغلاق موقع "تويتر" لحساب سفارتها في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الخميس، إن السلطات الصينية قلقة حيال إجراء تويتر هذا.

إلى ذلك أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إغلاق حساب السفارة الصينية بواشنطن "لانتهاك قواعد الموقع" بعد نشرها تغريدة حول سياسات بكين تجاه الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ.

