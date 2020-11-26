الصين قدمت احتجاجات شديدة للولايات المتحدة بشأن العقوبات المتعلقة بإيران

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها قدمت احتجاجات شديدة للولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بإيران على أربعة كيانات صينية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية إن الصين حثت الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إليوت أبرامز، قال أمس إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أربعة كيانات صينية يوم الأربعاء، واتهم هذه الكيانات وروسيا أيضا بالقيام بأنشطة في الترويج لبرنامج الصواريخ الإيراني.

المصدر: رويترز