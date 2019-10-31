تعيين الأميرة هيا بنت الحسين في منصب رفيع بسفارة الأردن لدى بريطانيا

أكدت وثائق أن الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة العاهل الأردني عبد الله الثاني، تولت منصبا رفيعا بسفارة عمّان لدى لندن، وسط معركة قضائية تخوضها مع زوجها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.