الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تهرب الوقود بالخليج

أعلن رئيس محكمة "هرمزكان" في جنوب إيران، مجتبى قهرماني، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج وأشار مجتبى قهرماني إلى أن "كوادر اللواء البحري "ذوالفقار 412" التابع للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني حددوا سفينة من طراز "لنش" تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج الفارسي، وأقدموا على احتجازها بالتنسيق مع الدائرة القضائية لمدينة بارسيان" وأوضح قهرماني أنه "بعد تفتيش السفينة، تم كشف وضبط أكثر من 22 ألف لتر من الوقود المهرب".