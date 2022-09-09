الدفاع الروسية تُعلن تراجع القوات الأوكرانية بعد هجمات فاشلة في الجنوب

أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تراجعت على محور نيكولايف-كريفوي روغ بالجنوب بعد محاولات فاشلة للهجوم وخسارة 3 دبابات و4 عربات مشاة قتالية وأكثر من 270 جنديا خلال يوم.