قتلى ومصابون بينهم نساء وأطفال في انهيار مبنى سكني في جنوب اليمن
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قتلى ومصابون بينهم نساء وأطفال في انهيار مبنى سكني في جنوب اليمن

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العرب اليوم - قتلى ومصابون بينهم نساء وأطفال في انهيار مبنى سكني في جنوب اليمن

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صنعاء - العرب اليوم

 أفادت تقارير محلية بسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بمحافظة عدن جنوب اليمن صباح اليوم السبت وتحدث التقارير عن إصابة 16 شخصا في حصيلة أولية لحادث انهيار "عمارة الرويشان" في مديرية خورمكسر بعدن وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشار ثلاث جثث من إنقاض المبنى الذي انهار جزءه الشمالي بشكل مفاجئ حسب شهود عيان يذكر أن العمارة المنكوبة تعرضت لقصف خلال الحرب، وتحولت إلى سكن أسر نازحة منذ العام 2015.

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قتلى ومصابون بينهم نساء وأطفال في انهيار مبنى سكني في جنوب اليمن قتلى ومصابون بينهم نساء وأطفال في انهيار مبنى سكني في جنوب اليمن



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