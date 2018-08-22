نائب روسي ينتقد فرض عقوبات إضافية على موسكو

انتقد نائب روسي بارز، اليوم الأربعاء، العقوبات التي فرضها الولايات المتحدة على موسكو، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ووصفها بغير المبررة لأن سلطات الحكومات الغربية “ليست قادرة على إثبات ارتكاب روسيا لأمر خاطئ”.

وكانت أمريكا أعلنت أنها سوف توسع عقوبتها ضد روسيا على خلفية اتهامات بأن الحكومة الروسية مسؤولة عن محاولة تسميم عميل روسي سابق بسلاح كيماوي في مدينة سالزبري البريطانية مطلع هذا العام.

ونفت روسيا أكثر من مرة هذا الاتهام.