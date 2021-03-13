4 جرحى في سقوط مروحية شمال إسرائيل

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، في حادث سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من روش بينا، شمال إسرائيل.

وأضافت الشرطة أنها تحقق في أسباب الحادث، وفق ما نقلت صحيفة "جوريزاليم بوست".