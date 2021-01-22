إسرائيل تصرح بوجود اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتدينين يهود متطرفين مناهضين للإغلاق في بني براك

شهدت مدينة بني براك الإسرائيلية التي يقطنها غالبا يهود متدينون، اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتطرفين مناهضين لإجراءات الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة أن سبعة من أفرادها أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال المواجهات التي احتدمت الليلة الماضية في أكثر من موقع بالمدينة، مؤكدة اعتقال ستة من المشاغبين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على إغلاق مدرسة دينية في المدينة سبق أن استأنفت عملها في انتهاك للقرارات الحكومية.