بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 13 ولاية أبرزها تكساس وكاليفورنيا وأيوا وأريزونا، وسجل إجمالي الولايات التي بدأت التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية 36 ولاية والعاصمة واشنطن. فيما يعتبر أن أكثر من 2.3 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر في ولاية أريزونا من أصل 4.2 مليون شخص مسجلين.