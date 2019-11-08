كلمة المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن

دمشق - العرب اليوم
قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، إن طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور وافقا على العديد من الأمور "لكن لا تزال هناك خلافات".
بيدرسن: نأمل بأن نخرج بخطة حول اللقاء المقبل واتفقنا على الاجتماع في 25 نوفمبر
بيدرسن: الاجتماعات بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور
بيدرسن: هناك العديد من الأمور اتفق الطرفان عليها لكن لا تزال هناك خلافات
بيدرسن: الاجتماعات لم تبحث ملف السجناء والمعتقلين وهناك مسارات أخرى تفعل ذلك
بيدرسن: ندعو إلى وقف إطلاق النار شمال سوريا
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