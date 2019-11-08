كلمة المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن

قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، اليوم الجمعة، إن طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور وافقا على العديد من الأمور "لكن لا تزال هناك خلافات".

بيدرسن: نأمل بأن نخرج بخطة حول اللقاء المقبل واتفقنا على الاجتماع في 25 نوفمبر

بيدرسن: الاجتماعات بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور

بيدرسن: هناك العديد من الأمور اتفق الطرفان عليها لكن لا تزال هناك خلافات

بيدرسن: الاجتماعات لم تبحث ملف السجناء والمعتقلين وهناك مسارات أخرى تفعل ذلك

بيدرسن: ندعو إلى وقف إطلاق النار شمال سوريا