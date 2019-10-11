حادث طعن في مركز تجاري في بريطانيا وسقوط قتلي ومصابين

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم إخلاء مركز آرنديل التجارى، اليوم الجمعة فى مدينة مانشستر بشمال بريطانيا، بعد أنباء عن حدوث عمليات طعن للمواطنين، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابة 4 أشخاص على الأقل.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أنه تم إخلاء المركز على الفور، واستدعاء الشرطة وحضور أعداد كبيرة من الضباط إلى ساحة اكسشنش بالقرب فى مركز التسوق، وأكدت مصادر رفيعة فى الشرطة أن "عدة" أشخاص قد طعنوا فيما أسفرت الهجمات عن قتلى، ويظهر مقطع فيديو تم تسجيله خارج مركز التسوق فى شارع تشيرش، رجال شرطة يقيدون رجلا بعد أن ألقو القبض عليه.

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